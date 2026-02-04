Campeão do mundo com o Brasil, em 2002, Kaká está otimista de que a seleção brasileira poderá buscar o hexa este ano.\nFOI JOGADOR DE ANCELOTTI\nKaká aposta, principalmente, no trabalho de Carlo Ancelotti. O ex-meia foi jogador do treinador no Milan e no Real Madrid, onde conquistaram um bicampeonato da Champions League (2006-2007 e 2013-2014).\nGaroto-propaganda num evento de lançamento do perfume Malbec Black Legend, da Boticário, ele aproveitou o tema para brincar dizendo que sentia o cheiro do hexa.\nGoianão: o que está em jogo na última rodada da 1ª fase\n"Nesse mundo das fragrâncias eu acho que sim (cheiro de hexa). Sou bem otimista em relação à seleção brasileira pelo talento que nós temos, pelo grande treinador que é o Ancelotti, pela experiência que eu tenho de ter sido treinado por ele, saber a capacidade que ele tem de montar um grupo forte. Eu estou realmente confiante e acho que o Brasil vai chegar como favorito, bem para a Copa. E aí, na Copa, são detalhes e uma infinidade de possibilidades, mas com certeza o brasil vai estar entre as favoritas", disse ele.