Kimi Antonelli venceu o GP de Miami após uma disputa com Lando Norris ao longo de toda prova. O atual campeão do mundo foi o segundo, com Oscar Piastri em terceiro, também com a McLaren. A quarta etapa do campeonato da Fórmula 1 foi mais uma corrida com muitas ultrapassagens e a primeira vez que uma equipe desafiou a Mercedes por toda a corrida.\nO brasileiro Gabriel Bortoleto foi quem ganhou mais posições durante a corrida, mas terminou fora dos pontos, em 12º.\nCom o resultado, Antonelli ampliou sua vantagem na liderança do campeonato para 20 pontos, aproveitando que George Russell teve uma corrida apagada e não passou do quarto lugar, mesmo passando Charles Leclerc, que rodou na volta final, na última curva. Leclerc vinha em terceiro até duas voltas para o final, mas perdeu posições também para Piastri e Max Verstappen, que foi quinto.