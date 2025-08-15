O Brasil tem 78 casas autorizadas a operar apostas esportivas, mas somente duas têm pagado royalties pelo uso de imagem de modalidades olímpicas, como previsto na lei. No futebol, nem isso, também por falta de ação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).\nNo oitavo mês de mercado regularizado, as operadoras de apostas seguramente já devem mais de R$ 150 milhões a confederações, clubes, ligas e atletas –só as bets sabem o montante exato. O valor é relativo a um mecanismo que entrou na Lei das Bets depois de forte pressão de clubes de futebol, que exigiam uma contrapartida pela liberação de seus direitos de imagens para as apostas.\nFux manda governo impedir que beneficiários de programas sociais usem recursos em bets\nSites abrem apostas sobre corrida à Prefeitura de Goiânia\nConseguiram uma fatia de 7,3% sobre os 12% de impostos sobre o GGR (receita líquida) de cada operador. A medida provisória que deu origem à lei estipulava que os ministérios da Fazenda e do Esporte regulamentariam esses repasses, mas isso foi suprimido no Congresso.