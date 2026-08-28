PSG pegará Barcelona e Manchester City. Arsenal vai enfrentar Bayern de Munique e Atlético de Madri. Real Madrid terá pela frente Inter de Milão e Arsenal. Esses são alguns dos duelos mais destacados da próxima Champions League, que começa em setembro.\nExatos 36 clubes estão no principal torneio de clubes da Europa (veja aqui como ficou definido). Entre eles, os mais ricos do planeta. Mas nem só de glamour vive a Champions. Boa parte dos confrontos será entre clubes médios ou pequenos do continente de países como Azerbaijão, Noruega, Áustria e Eslovênia.\nOu mesmo de campeonatos consagrados como o Italiano, que terá o Como.\nDepois de desbancar Milan e Juventus, o Como é um dos times que fará sua estreia na Champions, assim como o Sabah, do Azerbaijão.\nVeja alguns dos exemplos de confrontos com pouco ou quase nenhum glamour, mas que terão a famosa composição de Tony Britten tocando antes das partidas.