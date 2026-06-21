O atacante espanhol Lamine Yamal se tornou neste domingo (21) o oitavo jogador mais jovem da história a marcar um gol em uma Copa do Mundo, fazendo o primeiro gol da partida na vitória da Espanha por 4 a 0 em cima da Arábia Saudita.\nNessa estatística, Yamal supera Messi. Na mesma semana em que reverenciou o argentino, Lamine superou o ex-jogador do Barcelona por 14 dias. Messi fez seu primeiro gol em 2006, com 18 anos e 357 dias, contra 18 anos e 343 dias.\nLamine Yamal abriu o placar contra a Arábia Saudita. O primeiro gol do espanhol em Copas foi aos nove minutos de jogo, após cruzamento de Oyarzabal. O atacante aproveitou a bola na pequena área para fazer 1 a 0. Assim, ele se tornou o segundo jogador mais jovem a abrir o placar na competição, perdendo para Pelé, que fez isso contra País de Gales em 1958, com 17 anos.