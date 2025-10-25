Lando Norris, da McLaren, foi o piloto mais rápido no classificatório e fará a pole do GP do México. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos da Ferrari, completam o top 3.\nVice-líder do campeonato com 332 pontos, Norris largará bem à frente de Oscar Piastri. Atual líder da temporada, o companheiro de equipe do britânico fechou com o 8º melhor tempo.\nJá o brasileiro Gabriel Bortoleto largará no 16º lugar. O piloto foi eliminado no Q1.\nNorris confirmou a dianteira com volta de 1min15s586, conquistando sua 14ª pole na carreira. O piloto inglês será seguido pela dobradinha da Ferrari, formada por Charles Leclerc e Lewis Hamilton.\nLíder da temporada, Oscar Piastri fez apenas 1min16s174 e largará em 8º lugar. Max Verstappen, que também briga pelo título da temporada, fez 1min16s070.\nGabriel Bortoleto, eliminado no Q1, largará em 16º lugar. O brasileiro fez 1min17s412 na etapa.