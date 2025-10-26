Lando Norris controlou o GP da Cidade do México do começo ao fim, se aproveitou de um péssimo final de semana do companheiro de McLaren, Oscar Piastri, e tomou a liderança do campeonato da Fórmula 1 com quatro corridas para o final da temporada. O australiano chegou a andar em nono e terminou em quinto. A diferença entre os dois é de apenas um ponto.\nCharles Leclerc, da Ferrari, foi o segundo colocado, e a terceira posição ficou com Max Verstappen, da Red Bull. O holandês, que também está na disputa pelo título, agora está a 36 pontos do líder.\nO brasileiro Gabriel Bortoleto fez uma excelente primeira volta, pulou de 16º para 13º depois de cinco curvas, e terminou em 10º. É a primeira vez que o piloto da Sauber pontua desde o GP da Itália, no começo de setembro. E é a primeira vez, também, que o estreante pontua em uma pista em que nunca pilotou antes.