Após deixar escapar o título da Copa Verde, o Anápolis volta todas as suas atenções para o momento delicado que vive na Série C do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição, o time precisa voltar a vencer e enfrenta o Amazonas neste sábado (13), às 16 horas, no Estádio Ismael Benigno, em Manaus, pela 10ª rodada.\nO Galo da Comarca busca uma rápida reação após a goleada por 4 a 0 sofrida na decisão da Copa Verde. Mesmo tendo construído uma vantagem de 3 a 1 no jogo de ida, a equipe não conseguiu sustentá-la e acabou perdendo o título inédito.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nCom apenas cinco pontos em nove jogos, o Anápolis ocupa a última colocação da Série C, mas está a apenas dois pontos do Confiança, primeiro time fora da zona de rebaixamento.\nA equipe conquistou apenas uma vitória na competição, sobre o Figueirense por 3 a 1, no dia 26 de abril. Fora de casa, a situação é ainda mais preocupante: são cinco derrotas em cinco partidas e nenhum ponto conquistado.