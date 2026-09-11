Os laterais Rodrigo Soares e Nicolas iniciaram a fase de transição no Goiás e podem reforçar a equipe em breve na sequência da Série B. O time esmeraldino se reapresentou nesta sexta-feira (11) depois de perder o clássico para o rival Vila Nova, na quinta-feira (10), no OBA.\nOs jogadores têm contusões musculares na coxa. Eles se machucaram em dias próximos. Nicolas, lateral esquerdo, sofreu sua lesão no dia 27 de agosto, na véspera da partida contra o São Bernardo. Rodrigo Soares, lateral direito, se machucou durante o jogo contra o time paulista.\nA fase de transição é a última antes do retorno aos treinos sem restrições e com o restante do elenco. No momento, ambos fazem trabalhos separados dos demais jogadores e não devem atuar contra o Botafogo-SP na segunda-feira (14).\nPara o jogo diante do time paulista, o técnico Mozart volta a contar com o zagueiro Luiz Felipe. O defensor foi expulso na derrota para o Fortaleza e cumpriu suspensão no clássico diante do Vila Nova.