O Atlético-GO se aproxima da estreia no Goianão, agendada para sábado (10) contra o Anápolis, no Estádio Antônio Accioly. A partir desta segunda-feira (5), a preparação entra na reta decisiva e uma disputa por vaga ocorre na lateral esquerda, entre dois xarás que vivenciaram situação semelhante pelo CRB-AL, em 2022.\nGuilherme Romão, de 28 anos e a dois jogos de completar a 100ª atuação pelo Dragão, vê a titularidade dele ameaçada pelo novato Guilherme Lopes, de 23 anos, emprestado pelo RB Bragantino-SP até o final da temporada.\nA disputa está aquecida, pois se trata de um titular, capitão do time na Serie B de 2025, autor de dois gols e campeão do Goianão 2024 - no caso, Guilherme Romão -, diante de um jogador mais jovem, mas com currículo no Bragantino desde 2019 - o brasiliense Guilherme Lopes, com 65 atuações nos últimos três anos, entre as quais partidas na Série A do Brasileiro.