O lateral direito Matheus Ribeiro, de 32 anos e um dos jogadores mais identificados com o Atlético-GO, considera que o momento é do elenco ter postura e assumir a responsabilidade pelos resultados negativos - o time vem de empate (0 a 0) contra o Crac e derrota para o Goiatuba (2 a 1).\nOs reveses trouxeram pressão para dentro do clube, um dos favoritos ao título do Goianão. Para o atleta, a pressão é algo normal no Atlético-GO e não se pode transferir ao treinador, Rafael Lacerda, a conta pelos tropeços. Afinal, é preciso reagir nas quartas de final, a partir do jogo que será disputado nesta quinta-feira (12), às 19 horas, contra a Abecat, em Ouvidor.\n"É o momento de nós, jogadores, assumirmos a responsabilidade. Sabemos da importância do campeonato, não só para o Atlético-GO, mas para os outros clubes que estão na disputa. Então, é melhorar a nossa concentração para a sequência dos jogos e encarar (a Abecat) como uma decisão", destacou o jogador, titular do Dragão em sete jogos.