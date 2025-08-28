Lateral de origem, Moraes disse estar confortável em executar função mais ofensiva no Goiás. O jogador já atuou como meia, fez movimentos em jogos como falso 9, como no lance do gol marcado contra o Operário-PR, e jogou como ponta em alguns momentos nas últimas partidas na Série B.\n“Treino nessa posição, meio e lateral. Às vezes não vou estar bem na técnica, mas não vai faltar dedicação. Eu sou lateral, mas me sinto confortável ali na frente, fico mais próximo do gol. O professor Mancini confia bastante em mim, onde me colocar eu vou estar confiante”, comentou o jogador.\nMoraes disputou todos os oito jogos pelo Goiás desde que estreou na 16ª rodada, na vitória contra o Athletico-PR. O jogador foi titular nas últimas cinco partidas e nas três mais recentes, contra Operário-PR, Vila Nova e América-MG, teve função mais ofensiva.