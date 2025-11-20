O lateral direito Matheus Ribeiro, de 32 anos, deve ser oficializado como reforço do Atlético-GO nos próximos dias. O jogador usou as redes sociais para se despedir do CRB, clube que defendeu nos últimos três anos e com o qual não renovou o contrato. Agora, está com o acerto encaminhado para voltar ao Dragão para reforçar a equipe em 2026.\nMatheus Ribeiro é esperado em Goiânia para realizar exames médicos antes de ser confirmado pelo clube. Outro nome em situação parecida é o do volante e meia Igor Henrique, de 33 anos.\n"É um jogador (Matheus Ribeiro) que gosto. É experiente e jogou 36 partidas (em 2025). É um jogador de caráter, tem boa liderança e joga nas duas laterais. É bem provável que avance (contratação), mas não tem nada assinado, ainda", garantiu o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, sobre o retorno do lateral. O clube não confirma contratações antes dos exames médicos, avaliações físicas e assinatura de contrato.