O lateral-direito Matheus Ribeiro, de 32 anos, deve retornar ao Atlético-GO no jogo diante do Crac, neste sábado (31), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly. Ele foi um dos jogadores que não atuaram na vitória (2 a 0) sobre o Inhumas, pois ficou aperfeiçoando a condição física.\nMatheus Ribeiro vê de forma positiva a campanha do time no Estadual. "É um início positivo e tem tudo para melhorar durante a competição", previu o lateral, um dos líderes do elenco atleticano. Ele vê a equipe se ajustando e com condições de evoluir.\n"Minha leitura é positiva. É um elenco novo, houve bastantes mudanças em relação ao elenco do ano passado, estamos nos adaptando ao clube e ao modelo de jogo do (Rafael) Lacerda. Estamos conhecendo os companheiros, mas é um início positivo e tem tudo para melhorar durante a competição", avaliou o jogador, titular em cinco das seis partidas disputadas pelo Dragão no Estadual.