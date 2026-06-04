O lateral direito Elias está de saída do Vila Nova. Com pouco espaço no elenco e rendendo abaixo do esperado, o jogador de 26 anos vai ser emprestado até o final da temporada para o Mirassol, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O time goiano não receberá nada pelo empréstimo, mas o clube paulista arcará com os salários do atleta.\nElias tem contrato em definitivo com o Vila Nova até o final de 2026. Por isso, é possível que ele não vista mais a camisa colorada, já que o empréstimo para o Mirassol vai até o fim do ano.\nO defensor só poderá estrear pelo clube paulista a partir de 20 de julho, com a abertura da janela de transferências, mas a Série A, de qualquer forma, está paralisada até o fim da Copa do Mundo - o campeonato retorna em 22 de julho.\nO lateral direito chegou ao Vila Nova em 2024, emprestado pelo Primavera. Naquele ano, teve um bom desempenho com o time colorado, com 31 gols, dois gols e quatro assistências, e foi comprado pela diretoria alvirrubra.