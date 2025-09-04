Na tarde desta quarta-feira (3), o lateral direito Thalys foi oficialmente apresentado pelo Vila Nova e comentou a respeito da disputa pela titularidade com Elias e também sobre a vontade de fazer boas exibições até o final do ano para conseguir permanecer no clube colorado para 2026.\n“Chego no meio da temporada, faltando 14 jogos, 14 finais como diz o professor (Paulo Turra, técnico). Sei da qualidade do Elias, vem apresentando um bom trabalho. Chego com humildade, trabalhando dia a dia para tentar conquistar o espaço e quando tiver a oportunidade, responder à altura como ele vem atuando”, avaliou Thalys.\nDesenvolvido nas categorias de base de Democrata, Cruzeiro e América-MG, Thalys soma passagens por Brasil de Pelotas, São José-RS e, desde 2024, o Remo.\nO lateral direito se definiu como um atleta rápido e ofensivo, que gosta de ir até o fundo para fazer o cruzamento, e tem contrato com o Vila Nova até o dia 30 de novembro de 2025. Ele foi contratado para suprir a saída de Igor Inocêncio.