O lateral Diego Caito disse que o Goiás merece vencer o Atlético-GO no clássico disputado neste domingo (18). Os clubes empataram por 1 a 1 em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Goiano. O gol do time esmeraldino foi marcado aos 50 minutos, com Jean Carlos, ex-jogador do Dragão.\n“Nós controlamos a partida, propomos o jogo. O gosto é amargo, ruim. O Jean (Carlos) foi feliz para empatar a partida, mas temos que melhorar. Clássico é decidido no detalhe”, afirmou Diego Caito, que disputou o primeiro jogo como titular neste ano - o lateral Rodrigo Soares foi o titular nas duas partidas anteriores, contra Crac e Goiatuba.\n“O único gosto bom foi pelo gol ter sido no último lance. Queríamos os três pontos. Clássico é clássico e poderíamos vencer. Nosso último terço poderia ter sido mais caprichado, poderíamos ser mais frios e cautelosos no último terço do campo”, opinou Diego Caito.