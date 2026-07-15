Nesta quarta-feira (15), o Vila Nova apresentou mais dois jogadores contratados na janela extra de transferências. O lateral esquerdo Igor Cariús afirmou que chegou para fazer história e explicou a polivalência na posição. Já o atacante Caíque Jesus apresentou suas características e falou sobre a experiência fora do Brasil.\n“Quando eu acertei aqui, as primeiras coisas que eu falei para o Alarcon (Pacheco, diretor de futebol), para o Guto (Ferreira, técnico) e para o presidente: eu estava vindo para fazer história. E eu garanto, se a gente continuar nessa pegada, todo mundo junto, temos tudo para chegar no final do campeonato e conquistar esse grande e tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro”, comentou Igor Cariús.\nO jogador de 33 anos explicou que começou a carreira como lateral direito, mas sofreu uma lesão e passou a atuar como lateral esquerdo. Foi assim durante boa parte da carreira, mas voltou a atuar no lado direito do Sport em 2024, pela falta de reposições, e afirmou que está confortável em atuar em qualquer lugar.