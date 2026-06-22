O lateral Rodrigo Soares disse que os salários atrasados no Goiás não são motivo para a crise que a equipe vive na Série B. Ele foi o único jogador que concedeu entrevista depois da goleada por 3 a 0 sofrida para o Operário-PR, na Serrinha, no último domingo (21).\nOs vencimentos do mês de maio, que deveriam ter sido pagos em junho, ainda não foram repassados aos atletas pela diretoria do Goiás. No mês anterior isso também já tinha ocorrido.\n“Momento complicado, a gente tem que fazer reflexões. Estão faltando algumas coisas, sem dúvida nenhuma. A gente tenta resolver no dia a dia. Não quero nem falar de questão de salário, não tem nada a ver com isso. Já tiro de pauta. O time está tendo problemas, mas o dinheiro não é um deles. Ninguém é mercenário e estamos dando nosso melhor. Será dentro de campo que as coisas vão se resolver”, afirmou Rodrigo Soares.