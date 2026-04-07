O novo lateral-direito do Atlético-GO, Felipe Guimarães, de 21 anos, chegou por empréstimo junto ao Coritiba e já estreou com a camisa do Dragão na derrota por 2 a 1 para o Náutico, onde atuou por seus primeiros 17 minutos. Revelado pelo Coxa, esta é a primeira experiência do jovem lateral em um novo clube, e ele escolheu o time goiano pela proposta apresentada.\n“Fui muito bem acolhido. Cheguei há quase duas semanas e gostei muito do clube. A estrutura é muito boa, de nível Série A. Agora é isso. Vi um projeto muito bom, voltado para fazer uma grande temporada. Por isso, resolvi vir para cá ajudar o clube com o meu melhor”, disse o lateral.\nAtlético-GO volta a viver crise com goleiros, que serão avaliados\nSobre suas características, o jogador se definiu como ofensivo e com muita determinação.