O lateral esquerdo e capitão Guilherme Romão, do Atlético-GO, projetou o clássico contra o Vila Nova neste sábado (18), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com os últimos resultados ruins da equipe, o jogador reconhece a importância da vitória no clássico e afirma pensar jogo a jogo sobre alguma possibilidade de acesso.
"É um clássico, um jogo diferente, dentro da nossa casa. Vamos trabalhar bem para esse próximo jogo, que é importante, precisamos vencer se ainda quisermos almejar coisas nessa competição. É jogo a jogo, para terminar bem a Série B", disse Guilherme Romão.
O Atlético-GO leva desvantagem contra o Vila Nova em 2025. Nos dois confrontos do ano, o Tigre venceu os duelos: no Campeonato Goiano, derrotou o Dragão por 3 a 1, no Antônio Accioly, e na Série B venceu por 1 a 0, no OBA. Para Guilherme Romão, o clássico é um jogo à parte.