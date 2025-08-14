De volta ao Atlético-GO, o lateral direito Dudu afirmou que pretende contribuir com o Dragão na Série B, mas diz não ser um “salvador da pátria” para a posição.\nQuatro atletas já passaram pela lateral direita do Atlético-GO nesta temporada e não conseguiram assumir a titularidade.\nDudu já fez sua reestreia com a camisa do Dragão na partida contra o Athletic-MG e contribuiu com uma assistência. O jogador foi apresentado na tarde desta quarta-feira (13) e deu entrevista.\n“Creio que todo mundo que passou por aqui tem qualidade. Por algumas circunstâncias ou outras, acabou não ficando. Não acho que sou o salvador da pátria, estou aqui para dar o meu melhor, seja com qualidade, seja dando carrinho ou fazendo qualquer outra coisa, mas sempre com o intuito de ajudar. Sei que tive uma boa passagem por aqui e espero poder fazer grandes jogos, como em 2022”, destacou o lateral.