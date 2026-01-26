O lateral Djalma Silva aprimora a condição física e dificilmente deve estrear pelo Goiás na partida contra a Abecat, na próxima quinta-feira (29). O jogador de 31 anos está regularizado, treina com elenco, mas ainda não está em total condição física para atuar. Ele será apresentado nesta terça-feira (27).\nDjalma Silva não disputa uma partida oficial desde março de 2025, quando sofreu uma grave lesão (LCA) no joelho. O jogador está recuperado e em reta final de treinos para ficar apto fisicamente para voltar a jogar.\nO atleta treina normalmente no Goiás, tem feito atividades sem restrições, mas deve ser inserido aos poucos nos próximos jogos da equipe goiana. Para a partida diante da Abecat, a tendência é que ele ainda não fique à disposição.\nPara o jogo contra a Abecat, o lateral Nicolas pode ser poupado. Ele é o atleta de linha do Goiás com mais minutos (457) em campo neste início de temporada e iniciou todos os jogos como titular.