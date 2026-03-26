Titular na estreia com vitória do Goiás por 3 a 1 sobre o América-MG, no último domingo (22), o lateral-direito Rodrigo Soares vive momento de satisfação no clube. Mesmo sem ser titular absoluto, ele tem sido presença constante na equipe: é o jogador que mais saiu do banco na temporada. Ao todo, disputou 15 dos 18 jogos do Goiás até aqui, sendo titular em seis e entrando no decorrer das partidas em nove ocasiões.\nO atleta também comentou sobre a disputa pela posição com Diego Caito, que segue como principal opção no setor, e ressaltou que a decisão sobre uma sequência entre os titulares está nas mãos do técnico Daniel Paulista.\nLourenço faz tratamento no Goiás, mas Daniel Paulista avalia possível mudança\n“Estou satisfeito, feliz. Como falei no começo do ano, vim para ajudar o clube. No momento em que o Daniel (Paulista) optar por mim, meu papel é estar preparado para contribuir com a equipe. Minha confiança precisa estar sempre em alta, porque trabalhamos muito para isso. No dia a dia é onde ganhamos os jogos. Quando ele precisar, vou tentar ajudar da melhor forma possível”, afirmou Rodrigo Soares.