No final do ano passado, após a Série B acabar, o lateral Diego Caito projetou viver um ano melhor pelo Goiás em 2025 e tinha como meta obter sequência de partidas no clube esmeraldino. Apesar do fracasso esportivo da equipe na temporada, sem título e sem acesso, o jogador de 21 anos teve um ano marcante, com bons números e obteve sucesso no objetivo individual.Diego Caito foi o jogador com passagem pelas categorias de base do Goiás com mais minutos em campo em 2025. Foram três assistências, um gol e 2.940 minutos em 38 jogos - no número de partidas utilizadas ele fica atrás do atacante Pedrinho, utilizado em 42 jogos. A meta do defensor era ter sequência na equipe titular, o que ocorreu ao longo do ano. Na temporada, ele foi titular em 31 dos 38 jogos que disputou. Na Segundona, jogou 27 vezes, sendo 24 como titular.Na temporada, por todas as competições, o Goiás escalou 45 atletas, sendo 12 com passagens por pelo menos uma equipe das categorias de base esmeraldina. Diego Caito foi o mais regular em atuações.O lateral é natural de São Paulo e tem passagens pelas categorias de base do Palmeiras, Juventus e Santo André. Ele também jogou nas categorias inferiores do Grêmio e Athletico-PR antes de chegar ao Goiás, em 2022. O lateral foi integrado ao time sub-20, inicialmente, e estreou no profissional do Goiás em 2023, ano em que atuou em duas oportunidades no Goianão.Diego Caito disputou a Copinha em 2024 e não voltou mais para a equipe sub-20, integrando o time principal da equipe esmeraldina em definitivo a partir daí. No ano passado, jogou 15 partidas e mais do que dobrou o número de jogos na temporada de 2025.O lateral se firmou na posição, mas isso ocorreu por causa de uma mudança que o deixou “sem concorrente”. Ao longo da Série B, com Vagner Mancini e Fábio Carille, o lateral direito Willean Lepo atuou do lado esquerdo e isso deixou a vaga do lado direito aberta para ser ocupada por Diego Caito.Com chances, Diego Caito se destacou em algumas partidas e foi recompensado com uma renovação de contrato. Seu vínculo era até o fim de 2026 e, em junho, foi estendido até o final da temporada de 2028.Para o ano que vem, Diego Caito era o único lateral direito com contrato até a contratação de Rodrigo Soares. Agora, para atuar mais em 2026, terá de superar a concorrência do experiente jogador de 33 anos.