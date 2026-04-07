O lateral Diego Caito passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (7) e vai desfalcar o Goiás nas próximas rodadas da Série B. O clube esmeraldino ainda não informou a previsão de retorno do jogador de 21 anos.\nSegundo o técnico Daniel Paulista, Diego Caito seria titular na partida contra o Criciúma, nesta segunda-feira. O jogador se queixou de dores no domingo (6), passou por exames e foi internado para realizar um procedimento cirúrgico para tratar uma apendicite.\n“O Caito ia começar jogando, estava preparado para isso. Infelizmente de ontem (domingo) no final da tarde para hoje (segunda-feira), ele teve essa situação. Fez o procedimento cirúrgico no final da tarde, está tudo bem, mas não sentei para conversar. Não acredito que seja um tempo longo e logo acredito que eu volte a contar com ele novamente”, comentou o treinador.