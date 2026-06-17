O lateral esquerdo Nicolas deve retornar ao time titular do Goiás no próximo domingo (21) contra o Operário-PR e pode se isolar como o atleta com mais minutos em campo pelo clube goiano na temporada de 2026.\nNa temporada, Nicolas já é o jogador de linha com mais minutos em campo pelo Goiás. Ele atuou em 2.606 minutos, considerando os acréscimos. São mais de 400 minutos de diferença para o segundo colocado na lista, o atacante Anselmo Ramon, que registrou 2.188 minutos até aqui.\nConsiderando o elenco completo, incluindo goleiros, Nicolas só fica atrás do goleiro Tadeu. O ídolo esmeraldino, que se recupera de uma fratura na tíbia, tem 2.683 minutos. Ou seja, se atuar em pelo menos 78 minutos na partida diante do Operário-PR, Nicolas vai se isolar como atleta com mais minutos em campo pelo Goiás em 2026.