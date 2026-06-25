O lateral direito Diego Caito pode estar de saída do Goiás. O jogador de 22 anos, que tem contrato até o fim de 2028, recebeu investidas nos últimos dias e analisa junto ao clube esmeraldino uma possível transferência a partir da abertura da próxima janela de transferências no dia 20 de julho.\nDiego Caito recebeu propostas do Bologna, da Itália, do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, e do Grêmio. As informações foram divulgadas primeiro pelo GE.globo e confirmadas pelo POPULAR. No início do ano, ele já tinha sido alvo do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.\nTodas as atuais propostas são de empréstimos. O clube goiano receberia um valor caso aceite ceder o lateral direito.\nDiego Caito defende o Goiás desde 2022 e tem contrato com o clube goiano até o fim de 2028. Ele terminou o período de base na equipe esmeraldina e soma 80 jogos pela equipe profissional.