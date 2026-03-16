O lateral Diego Caito revelou que possui o sonho de jogar na Europa no futuro. O jogador de 21 anos, cria da base esmeraldina, conquistou afirmou que espera realizar essa meta um dia, mas que quer deixar uma história e legado no clube goiano.\nNos últimos meses, o jogador foi citado em rumores envolvendo uma possível transferência para clubes europeus. O Goiás não recebeu nenhuma proposta oficial. Diego Caito tem contrato com o clube esmeraldino até o fim de 2028.\n“Todo jogador sonha em chegar na Europa, jogar uma Champions League, Europa League, Premier League. Isso é com o tempo. Eu estou construindo degrau a degrau. Hoje estou focado no Goiás, quero deixar meu legado e história. Se for pra sair um dia, que seja pela porta da frente, que eu saia honrando essa camisa. Não quero sair brigado e nem ‘bicudinho’. Se for pra isso acontecer, que seja da melhor forma possível, mas quando acontecer meus agentes vão cuidar disso”, contou Diego Caito.