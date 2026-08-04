O jogador do São Paulo Nicolas Bosshardt, 19, foi preso na segunda-feira (3) sob suspeita de atropelar e matar um idoso de 84 anos em uma via de Barueri, na Grande São Paulo.\nUma testemunha relatou à Polícia Civil que passava de carro pela alameda Tocantins, pouco antes das 22h, quando viu dois veículos em alta velocidade descendo a alameda Rio Negro em direção à rodovia Presidente Castelo Branco. Ao entrar na alameda Rio Negro, avistou o corpo de uma pessoa, desceu do carro e prestou socorro ao idoso.\nSegundo a testemunha, Nicolas Bosshardt é quem dirigia um dos carros e atropelou a vítima. Ele deu ré e retornou ao local.\nO jogador estava em um BMW 220 MSP preto, modelo 2026, avaliado em cerca de R$ 330 mil. Ryan Francisco, outro atleta do São Paulo, estaria no outro carro.\nA testemunha afirmou ter perguntado aos dois se estavam disputando um racha, já que trafegavam em alta velocidade. Segundo o relato, ambos confirmaram que estavam em alta velocidade, mas disseram que já haviam reduzido no trecho onde ocorreu o atropelamento, negando racha.