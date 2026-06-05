O lateral esquerdo Higor Luiz, desenvolvido nas categorias de base do Vila Nova, assumiu a titularidade e vem sendo um dos destaques do time colorado na Série B. O defensor de 21 anos afirmou que ainda precisa evoluir como jogador, e projetou o próximo duelo diante do Botafogo-SP, na semana que vem.\n“Cara, para mim tem sido muito gratificante, muito importante. É a primeira sequência que eu tenho tido como titular (no profissional) e para mim tem sido maravilhoso. Eu creio que eu tenho muito a evoluir defensivamente, e ofensivamente às vezes eu posso agregar um pouco mais à equipe. O Weligton (Robson, auxiliar técnico), que cuida mais da parte defensiva, ele tem me instruído, só que eu tenho trabalhado dia após dia, no pós-treino, e tenho procurado evoluir”, contou.\nNa Série B, o Vila Nova neste momento ocupa a vice-liderança, com os mesmos 22 pontos do líder Sport e desvantagem no saldo de gols (oito contra seis). Na próxima segunda-feira (8), às 20 horas, o Tigre recebe o Botafogo-SP no OBA, pela 12ª rodada da Segundona.