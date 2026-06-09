Durante o jogo entre Vila Nova e Botafogo-SP, nesta segunda-feira (8), pela 12ª rodada da Série B, o lateral esquerdo Willian Formiga teve um choque de cabeça com o goleiro Helton Leite e precisou deixar o campo de ambulância. Ele recebeu os primeiros atendimentos do lado de fora do gramado do OBA, e em seguida foi encaminhado ao Hospital Neurológico de Goiânia.\nO que aconteceu\nO lance aconteceu aos 32 minutos do 2º tempo. Após lançamento em direção ao ataque do Botafogo-SP, Helton Leite saiu do gol para tirar a bola e tentou o cabeceio no mesmo momento que Willian Formiga. Imediatamente, ambos começaram a sangrar.\nWillian Formiga ficou caído em campo e a ambulância foi acionada. O árbitro aplicou o protocolo de concussão, autorizando uma substituição a mais para cada time. O meia-atacante Bruno Xavier entrou no lugar do companheiro de equipe.