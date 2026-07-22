O lateral Igor Cariús, que estreou no jogo retrasado e emendou mais uma partida como titular diante do Fortaleza, analisou a vitória do Vila Nova na última terça-feira (21) e destacou a importância de ter sido bem recebido pelos demais companheiros, além de valorizar a força da torcida no OBA.\n"Fui muito bem recebido por todos no grupo e isso me ajudou demais. Fico muito feliz com essa primeira vitória jogando em casa, foi muito bom poder sentir o calor da torcida, eles foram importantes demais para essa vitória contra um rival direto. Como eu falei na minha apresentação, eu estou aqui para ajudar no que for preciso. Se o professor optar por me colocar na direita eu estou pronto, se for na esquerda da mesma forma. O meu objetivo é poder ajudar o time juntamente com os meus companheiros”.\nPela 19ª rodada da Série B, o Vila Nova venceu o Fortaleza por 2 a 1 e Igor Cariús jogou o 1º tempo inteiro e a metade do 2º, antes de ser substituído por Hayner. Para o jogador, o resultado foi essencial para os objetivos do time na Segundona.