O lateral Willian Formiga disse que clássico “não se joga, se ganha”. Neste sábado (16), o Vila Nova encara o Goiás, no OBA, pela 22ª rodada da Série B.\n“Clássico não se joga, se ganha. Estamos preparados para fazer um grande jogo. É um clássico muito grande. Nossa equipe tem um grande elenco e sabe da capacidade. Podemos fazer um grande jogo”, avisou o lateral esquerdo, que é um dos jogadores do atual elenco com mais clássicos entre Vila Nova e Goiás disputados.\nEm duas passagens, Willian Formiga jogou oito clássicos. O desempenho do lateral tem quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota.\n“Eu tenho uma marca boa (no clássico) e tento sempre fazer grandes jogos no clássico. Com trabalho novo, ideias novas com o Paulo Turra, a equipe pode fazer um grande jogo. O clássico é um campeonato à parte. Estamos preparados e vamos fazer um grande jogo diante da nossa torcida”, completou o jogador colorado.