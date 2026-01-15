Lateral direito de origem, Hayner, de 30 anos, chegou por empréstimo ao Vila Nova vindo do Santos. O jogador, que também atua pelo lado esquerdo, fez sua estreia na última quarta-feira (14) em uma função diferente do habitual. Utilizado no ataque, no lugar de André Luís, o atleta teve boa atuação e contribuiu com uma assistência para Marquinhos Gabriel marcar o terceiro gol do Tigre na vitória por 3 a 2 sobre a Anapolina, gol que acabou sendo decisivo para o triunfo.\n“Sou um jogador de porte físico, rápido. Ontem, treinei para acompanhar mais pela frente e ajudar ainda mais a equipe. Atuo pela direita, pela esquerda e também mais à frente. Onde me colocarem, vou procurar dar o meu melhor para ajudar”, afirmou o jogador ao falar sobre sua versatilidade.\nApesar de vitória, técnico do Vila Nova revela insatisfação no vestiário: "Parecia que tinha perdido"