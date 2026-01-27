O Goiás apresentou nesta terça-feira (27) o lateral esquerdo Djalma Silva. O jogador de 31 anos se declarou como atleta ofensivo, disse que está motivado em defender o clube goiano e revelou uma homenagem que fará ao pai (Djalma Silva). O número de camisa escolhido pelo atleta é 54 e faz referência ao ano de nascimento do seu pai, que morreu em 2020.\n“A escolha do número foi o ano (1954) que meu pai nasceu. Ele se suicidou em 2020 e resolvi homenagear ele”, contou Djalma Silva, que explicou que o suicídio do pai o fez se aproximar mais da família.\n“Sou um cara bastante família, prezo muito pela minha família e dou muito valor. Depois que meu pai faleceu eu procurei dar mais valor ainda, a saudade aperta. Ele sempre foi um cara muito crítico em minhas atuações, se está bom ou não, o que eu podia melhorar. Depois que meu pai morreu, eu me apeguei mais a minha família. Ficou muito marcado em mim prezar pela família, se dedicar para melhorar e consequentemente isso ajuda no sucesso profissional”, acrescentou o lateral esquerdo.