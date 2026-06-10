Na noite desta terça-feira (9), o Vila Nova informou que o lateral esquerdo Willian Formiga e o goleiro Helton Leite receberam alta do Hospital Neurológico de Goiânia. Os dois jogadores terão de usar máscara de proteção em treinamentos e jogos e passarão por reavaliação na próxima sexta-feira (12).\nO exame de imagem de Willian Formiga mostrou fratura do osso nasal e fratura do assoalho da órbita esquerda. Ele passou por avaliação especializada e permaneceu em observação na noite de segunda (8), encontra-se estável e sem alterações neurológicas, em acompanhamento conjunto com equipe de cirurgia bucomaxilofacial.\nO lateral esquerdo passará por reavaliação para definição de conduta, e aguarda melhora do edema da face para reavaliação.\nLateral e goleiro do Vila Nova sofrem traumatismo cranioencefálico e fraturas e seguem internados