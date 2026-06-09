Na manhã desta terça-feira (9), o Vila Nova informou que o lateral esquerdo Willian Formiga e o goleiro Helton Leite sofreram um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, após choque de cabeça no jogo contra o Botafogo-SP. Ambos tiveram fraturas e serão avaliados pela equipe de cirurgia bucomaxilofacial, mas estão conscientes e orientados.\nApós o pronto atendimento de emergência ainda no gramado, Willian Formiga foi encaminhado de ambulância ao Hospital Neurológico de Goiânia, onde passou por sutura nos ferimentos e exames de imagem. A tomografia diagnosticou fratura nasal e no assoalho orbitário esquerdo.\nHelton Leite recebeu os primeiros socorros no campo, com sutura imediata do ferimento, e seguiu de ambulância para o hospital para exames de imagem. A tomografia revelou fratura nasal e no maxilar esquerdo. Assim como Willian Formiga, o atleta ficará internado em observação.