Após o choque de cabeça entre o lateral esquerdo Willian Formiga e o goleiro Helton Leite na partida contra o Botafogo-SP, nesta segunda-feira (8), o Vila Nova informou que os dois foram encaminhados de ambulância para o Hospital Neurológico de Goiânia conscientes, orientados, mas com lesões na face. Ambos entraram em protocolo de concussão.\nWillian Formiga e Helton Leite, que estão com suturas decorrentes de cortes no rosto, farão exames de imagem para investigar a gravidade das lesões. Os médicos Frederico Porto e Pedro Ivo estão acompanhando os atletas.\nDe acordo com a CBF, o jogador que entrar no protocolo de concussão precisa passar por um afastamento obrigatório de pelo menos cinco dias antes de retornar aos gramados. Como o duelo diante do Cuiabá será daqui a seis dias, no domingo (14), às 16 horas, na Arena Pantanal, a presença de Willian Formiga e Helton Leite ainda é incerta.