O lateral esquerdo Djalma Silva foi regularizado nesta terça-feira (20) e está liberado para estrear pelo Goiás. O jogador de 31 anos, que assinou até o fim de 2026 em definitivo, treina normalmente nos últimos dias e fica à disposição do técnico Daniel Paulista.\nDjalma Silva é o mais recente reforço do Goiás para a temporada de 2026. O lateral é natural de Recife e foi revelado pelo Atlético Pernambucano. Ele tem passagens por clubes nordestinos, como Treze-PB, Nacional-PB e Confiança-SE, se destacou no Operário-PR em 2021 e atuou por último no futebol brasileiro em 2022 quando defendeu o Bahia.\nDesde meados de 2022, o lateral estava no futebol do exterior. Ele jogou duas temporadas pelo AEL Limassol, do Chipre, e atuou na última temporada (2024/2025) pelo Goztepe, da Turquia.\nDjalma Silva não disputa uma partida oficial desde 3 de março de 2025. Ele sofreu uma lesão de LCA durante partida do Campeonato Turco, quando defendia o Goztepe. O lateral está recuperado e será inserido aos poucos nos jogos do Goiás.