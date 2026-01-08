O lateral esquerdo Guilherme Lopes, de 23 anos, tem sido uma das novidades do time titular do Atlético-GO nesta pré-temporada. Emprestado pelo RB Bragantino, o jogador chegou como opção para a posição em que o antigo titular, Guilherme Romão, de 28 anos, pode ser negociado nos próximos dias.\nOs dois jogadores atuaram no CRB-AL, em 2022, quando disputaram vaga no time alagoano, apesar de Romão ter sido o dono da posição na época. “Estou pronto. Se precisar para hoje, sábado, estou à disposição. Conheço o Romão. É uma disputa sadia, mas eu me sinto pronto para jogar”, frisou.\nNo Bragantino, Guilherme Lopes atuou no ano passado, mas foi emprestado para ganhar mais experiência. Considerado um jogador ofensivo, o atleta diz que gosta de atacar, mas sabe marcar e ajudar na recomposição tática da equipe.