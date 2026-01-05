O lateral esquerdo Guilherme Romão, de 28 anos, deve deixar o Atlético-GO. A informação foi dada pelo presidente do clube, Adson Batista, nesta segunda-feira (5). O jogador chegou ao Dragão no início de 2024, foi campeão do Estadual daquela temporada, teve altos e baixos em 2025, se recuperou e está com transferência encaminhada.\nO dirigente, porém, não revelou o destino do jogador, nem valores de uma futura negociação.\n“Talvez (saída) o (Guilherme) Romão. Porque ele é um cara decente. Tem proposta de outros clubes. Nós reforçamos este setor (lateral esquerda)”, comentou o dirigente atleticano, referindo-se a Guilherme Lopes, contratado para 2026, e acrescentando que o clube está buscando outro jogador.\nNa passagem pelo Dragão, Romão disputou 98 partidas. Nos treinos, quem está na formação titular é Guilherme Lopes, de 23 anos, emprestado pelo RB Bragantino.