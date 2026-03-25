O lateral direito Matheus Ribeiro, de 33 anos, está de saída do Atlético-GO. O destino do jogador deve ser o Náutico, como ocorreu com o atacante Derek. O Dragão chega a três atletas liberados antes do fechamento da janela da CBF para transferências de jogadores: os atacantes Allanzinho (Juventude), Derek e Matheus Ribeiro (Náutico).\nO clube pode liberar mais atletas até a próxima sexta-feira (27), desde que apareçam interessados.\nMatheus Ribeiro se despede de forma discreta na segunda passagem pelo CT do Dragão, dez anos depois da vitoriosa temporada de 2016, quando o Atlético-GO foi campeão da Série B. Ele era titular e se identificou muito com o clube.\nNo fim do ano passado, Matheus Ribeiro aceitou retornar, depois de boas atuações e títulos pelo CRB-AL. Mas não repetiu as boas atuações no Dragão.