O lateral direito Willean Lepo segue nos planos do Goiás e deve ser titular normalmente no duelo deste sábado (9), contra o Operário-PR. O jogador de 28 anos está em negociação para defender o Apoel, do Chipre, mas ainda não há desfecho das conversas.\nO Apoel ofereceu R$ 4 milhões ao Vitória, que detém o passe de Willean Lepo até o fim de 2026, para comprar o passe do lateral direito. O Goiás, que contratou o jogador por empréstimo até o final deste ano, já foi informado da negociação e não pretende intervir neste momento. O clube goiano pode igualar a proposta e contratar o atleta em definitivo.\nUm ponto é determinante na negociação: o desejo do jogador. Willean Lepo pode recusar o acordo e permanecer no Goiás. Ele tem treinado normalmente e segue a preparação para o jogo deste sábado contra o Operário-PR.