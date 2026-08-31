O lateral esquerdo Danilo pode ganhar novas oportunidades no Goiás, mas em função mais ofensiva. O técnico Mozart planeja utilizar o jogador de 19 anos como ponta esquerda, como ocorreu nos minutos finais da vitória sobre o São Bernardo na 25ª rodada da Série B.\nDanilo é cria da base do Goiás e estreou no profissional na temporada passada sob o comando do técnico Jair Ventura. Ele também foi comandado por Vagner Mancini, mas não teve oportunidades, e Fábio Carille, que utilizou o lateral nas rodadas finais da Série B\nEm algumas entrevistas em 2025, Vagner Mancini explicou que não utilizou Danilo nos jogos por entender que o lateral precisava aprimorar aspectos defensivos.\nNa atual temporada, Danilo jogou mais avançado na faixa do campo em algumas partidas que participou pela equipe sub-20.\nO time esmeraldino enfrenta problemas financeiros e está com dificuldades para reforçar o elenco, por isso o técnico Mozart deve aprimorar o aspecto ofensivo do lateral durante os treinamentos e pretende utilizar Danilo como ponta em algumas ocasiões.