O lateral esquerdo Nicolas projetou o duelo do Goiás contra a Anapolina neste sábado (28), na Serrinha, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Goiano. Na ida, o clube esmeraldino abriu dois gols de vantagem, mas Filipe Machado foi expulso ainda no 1º tempo e a Rubra buscou o empate, 2 a 2.\nNa volta, quem vencer avança à final. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.\n“Vai ser um jogo difícil, assim como foi o primeiro lá (em Anápolis). Tivemos um jogador expulso, e isso muda completamente a situação da partida. Mas creio que eles também vão vir buscando a classificação, obviamente, assim como nós. Tem tudo para ser um grande jogo. Dentro de casa, precisamos nos impor e buscar a vitória, sem pensar em pênaltis. Desde o primeiro minuto, vamos entrar em campo buscando essa vitória para garantir a classificação”, analisou.