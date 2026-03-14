O lateral direito Rodrigo Soares, de 33 anos, do Goiás, chega à sua segunda final de Campeonato Goiano na carreira. Em 2023, o jogador esteve do lado rubro-negro da decisão entre Goiás e Atlético-GO. Na ocasião, o lateral acabou se sagrando campeão.\nO jogo de ida daquele ano também foi disputado no Estádio Antônio Accioly e, assim como aconteceu agora, o Atlético-GO venceu o Goiás por 2 a 0. Na partida de volta, no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, o Goiás venceu por 3 a 1 em um confronto frenético. Naquele duelo, Felipe Bastos foi expulso no primeiro tempo pelo lado esmeraldino, enquanto Rhaldney recebeu cartão vermelho na segunda etapa pelo lado atleticano.\nGoiás treina para decisão e pode repetir escalação do primeiro jogo\nCom o resultado, a decisão foi para os pênaltis, mesmo após a vantagem construída no primeiro jogo. Nas cobranças, o Dragão confirmou o título, com Rodrigo Soares convertendo a quarta cobrança.