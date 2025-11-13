A final da Libertadores chegou à seleção brasileira. Flamengo e Palmeiras, os dois finalistas, estão representados na lista de convocados, mas a conversa vai além: entre os jogadores que atuam na Europa, o assunto também está quente.\n"A gente comenta, a gente conversa, é um assunto, sim, principalmente dos jogadores que passaram pelo Flamengo. Mas é nos momentos de descontração, no momento que estamos na piscina, não dentro do campo para o trabalho", disse Alex Sandro.\nLeia também\n+FGF define data do Conselho Técnico do Goianão 2026\nO lateral-esquerdo é, ao lado de Danilo, o representante do Flamengo no grupo; Vitor Roque é o único jogador do Palmeiras na equipe. Os dois brasileiros se enfrentam em Lima, no Peru, no dia 29 deste mês. Mas o clima de rivalidade não afeta a relação entre os rubro-negros e o atacante do time rival.