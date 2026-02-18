Nesta semana de treinamentos do Vila Nova, o lateral direito Elias voltou a trabalhar com bola, depois de se recuperar de uma virose. Além dele, o lateral direito Hayner deu início ao processo de transição física e deve voltar em breve a ser utilizado pelo técnico Umberto Louzer. Já o meia-atacante Bruno Xavier continua fazendo trabalhos específicos em campo.\nNo mais recente jogo da temporada, um empate de 2 a 2 contra o Anápolis no Estádio Olímpico, pelo jogo de volta das quartas de final do Goianão, Elias foi desfalque de última hora por causa de uma virose. O zagueiro Weverton entrou em seu lugar, atuando ao lado de Tiago Pagnussat, e o zagueiro Pedro Romano foi improvisado na lateral direita.\nIsso porque os outros dois laterais direitos do elenco, Thalys e Hayner, continuam machucados. O primeiro ainda está entregue ao departamento médico, assim como o zagueiro Anderson Jesus, mas o segundo tem expectativas de voltar, talvez, na semana que vem.