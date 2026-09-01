O lateral direito Rodrigo Soares sofreu uma lesão de grau 2 na coxa esquerda e desfalcará o Goiás por pelo menos um mês. O jogador iniciou o tratamento com o departamento médico.\nRodrigo Soares se machucou no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo. Ele foi substituído aos 20 minutos da etapa inicial da partida disputada na última sexta-feira (28).\nO lateral Marcos Vinícius é o favorito para assumir a condição de titular na sequência da Série B. Ele entrou em campo quando Rodrigo Soares se machucou na rodada passada da Série B.\nO técnico Mozart tem outras opções, mas todas passam por improvisação: o zagueiro Luisão, que jogou contra o Cuiabá recentemente como lateral direito, e o volante Baldória, que atuou na função na base e em alguns jogos como profissional.\nRodrigo Soares deve desfalcar o Goiás contra Fortaleza, Vila Nova, Botafogo-SP, Avaí e Atlético-GO. Há possibilidade dele ficar fora de outras partidas, mas dependerá do avanço na recuperação.